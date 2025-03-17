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СБУ заборонила в’їзд в Україну голові проросійської партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке

Напередодні Діана Шошоаке написала Путіну листа із закликами до захоплення України.

СБУ заборонила в’їзд в Україну голові проросійської партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке
​Діана Шошоаке
Фото: Скріншот з відео

СБУ заборонила в’їзд в Україну румунській політикині Шошоаке, яка звернулася  до Владіміра Путіна із закликами до захоплення українських територій. 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки на 3 роки заборонила в’їзд в Україну голові проросійської румунської партії "SOS Румунія" Діані Йованович-Шошоаке, яка підтримує війну РФ проти України. 

За даними української спецслужби, румунська політикиня написала листа до російського президента Владіміра Путіна, де вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення України.

Водночас Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Крім того, Шошоаке регулярно поширює наративи Кремля під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн Євросоюзу.

"Служба безпеки продовжує документувати підривну діяльність зарубіжних поплічників росії, які загрожують державній безпеці України, і в межах законодавства продовжить вживати всі необхідні заходи для захисту національної безпеки нашої держави", — ідеться у повідомленні.

  • Минулого року сенаторка Шошоаке подала до парламенту законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. Таким кроком, як зазначається, маргінальна політикиня намагається “відновити культурну ідентичність румунського населення”. В МЗС України назвали це "класичним прикладом із методички російського реваншизму" і ініціювали накладення санкцій на Шошоаке.
  • У липні цього року Шошоаке в перший день засідання Європарламенту принесла миро, ладан і "ікону святої Параскеви", щоб прогнати звідти "дияволів".
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