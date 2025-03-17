Спротив: окупанти планують вивезти із ТОТ Запоріжжя понад 4500 дітей на “оздоровлення”

За 2024 рік окупанти вивезли близько 40 тисяч дітей у так звані "табори перевиховання".

У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків

Росіяни під виглядом "оздровлення" планують вивезти понад 4500 українських дітей з ТОТ Запоріжжя до РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Росія продовжує масове викрадення українських дітей. Під виглядом "оздоровлення" дітям нав'язують російську пропаганду, військову підготовку.

На літніх канікулах колаборанти планують лише з ТОТ Запорізької області вивезти понад 4500 дітей.

Як зазначають у спротиві, за 2024 рік окупанти вивезли близько 40 тисяч дітей у так звані "табори перевиховання".

"Це грубе порушення міжнародного права та пряма спроба знищення української ідентичності. Центр національного спротиву наголошує, окупанти використовують дітей у своїй асиміляційній політиці – їхнє повернення додому має стати пріоритетом", – ідеться у повідомленні.