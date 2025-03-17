Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія атакувала Покровськ на Донеччині, поранено трьох дітей

Поранень зазнали 12-річний хлопчик та дві його сестрички 8 і 15 років.

Російська армія атакувала Покровськ на Донеччині, поранено трьох дітей
обстріли Кривого Рогу
Фото: МВС

Російські війська атакували місто Покровськ у Донецькій області. Унаслідок обстрілу поранень зазнали троє дітей.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

17 березня о 10:30 російська армія завдала удару по приватному сектора у місті Покровськ.

Унаслідок обстрілу поранень зазнали 12-річний хлопчик та його двоє сестричок 8 і 15 років. На момент обстрілу вони перебували на території домоволодіння.

У дітей діагностували мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм надали медичну допомогу.

Тип озброєння встановлюється.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічної атаки окупантів на мирне населення", — ідеться у повідомленні відомтсва.

  • Протягом доби поліція зафіксувала 3 659 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Через обстріли одна людина загинула та одна зазнала поранень.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies