Російська армія атакувала Покровськ на Донеччині, поранено трьох дітей

Поранень зазнали 12-річний хлопчик та дві його сестрички 8 і 15 років.

Російські війська атакували місто Покровськ у Донецькій області. Унаслідок обстрілу поранень зазнали троє дітей.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

17 березня о 10:30 російська армія завдала удару по приватному сектора у місті Покровськ.

Унаслідок обстрілу поранень зазнали 12-річний хлопчик та його двоє сестричок 8 і 15 років. На момент обстрілу вони перебували на території домоволодіння.

У дітей діагностували мінно-вибухові травми, опіки, перелом, забій і закриту черепно-мозкову травму. Їм надали медичну допомогу.

Тип озброєння встановлюється.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічної атаки окупантів на мирне населення", — ідеться у повідомленні відомтсва.