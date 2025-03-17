На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили

Одна людина загинула та одна зазнала поранень через російські обстріли Донецької області.
Про це повідомили у Нацполіції.
Протягом доби у області зафіксували 3 659 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Війська РФ зосередили вогонь на чотирьох населених пунктах: містах Лиман, Мирноград, Покровськ, Сіверськ.Пошкоджено 11 цивільних об’єктів, з них шість житлових будинків.
У Мирнограді росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю – вбили мирного жителя.
Сіверськ ворог атакував з артилерії, там поранено цивільну особу.
На Покровськ росія скинула авіабомбу «ФАБ-250». Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки. Крім того, встановлено пошкодження, завдані днем раніше: багатоквартирний будинок і дві приватні оселі.
Лиман окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч» і пошкодили 4 приватних будинки, 2 господарських споруди та два гаражі.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.
- Раніше російська армія поранила п'ятьох мирних жителів Донецької області у Багатирі, Білицькому та Родинському.