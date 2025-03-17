Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
Зеленський замінив начальника Генштабу ЗСУ
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Не тому, що не хочу»: чому з життя в парі з військовим іноді зникає секс і як налагодити інтим
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
«Місто гріхів»: Скільки коштує Києву ракова пухлина корупції і що тисне на місцеве самоврядування насправді
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
ГУР перехопило розмову росіян, які підтвердили успішний удар України по «ахматівцях» у Брянській області РФ
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Іран відреагував на рішення Трампа атакувати Ємен
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
Валерій Романенко, авіаексперт: «Поки не освоїмо найпростіші літаки Mirage і F-16, можемо лише мріяти про Rafale і Eurofighter»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили

Протягом доби поліція зафіксувала 3 659 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили
Фото ілюстративне

Одна людина загинула та одна зазнала поранень через російські обстріли Донецької області. 

Про це повідомили у Нацполіції.

Протягом доби у області зафіксували 3 659 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Війська РФ зосередили вогонь на чотирьох населених пунктах: містах Лиман, Мирноград, Покровськ, Сіверськ.Пошкоджено 11 цивільних об’єктів, з них шість житлових будинків.

У Мирнограді росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю – вбили мирного жителя.

Сіверськ ворог атакував з артилерії, там поранено цивільну особу.

На Покровськ росія скинула авіабомбу «ФАБ-250». Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки. Крім того, встановлено пошкодження, завдані днем раніше: багатоквартирний будинок і дві приватні оселі.

Лиман окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч» і пошкодили 4 приватних будинки, 2 господарських споруди та два гаражі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

  • Раніше російська армія поранила п'ятьох мирних жителів Донецької області у Багатирі, Білицькому та Родинському.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies