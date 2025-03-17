На Донеччині росіяни вбили одну людину та ще одну поранили

Протягом доби поліція зафіксувала 3 659 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Одна людина загинула та одна зазнала поранень через російські обстріли Донецької області.

Про це повідомили у Нацполіції.

Протягом доби у області зафіксували 3 659 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Війська РФ зосередили вогонь на чотирьох населених пунктах: містах Лиман, Мирноград, Покровськ, Сіверськ.Пошкоджено 11 цивільних об’єктів, з них шість житлових будинків.

У Мирнограді росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю – вбили мирного жителя.

Сіверськ ворог атакував з артилерії, там поранено цивільну особу.

На Покровськ росія скинула авіабомбу «ФАБ-250». Руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки. Крім того, встановлено пошкодження, завдані днем раніше: багатоквартирний будинок і дві приватні оселі.

Лиман окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч» і пошкодили 4 приватних будинки, 2 господарських споруди та два гаражі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.