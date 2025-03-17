Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три фундаментальні речі, які Україна не обговорюватиме на майбутніх перемовинах про завершення війни. У інтерв'ю РБК-Україна він сказав, що ці речі не можна зачіпати.
Перша – це територіальна цілісність і суверенітет. Україна ніколи не визнає окуповану територію.
Друга – це те, що жодна країна не може впливати на рішення України про членство в союзах і Альянсах, будь то НАТО, ЄС чи інше об'єднання.
Росія, як відомо, неодноразово ставила ультиматум, щоб Україна не вступала до НАТО.
Третя – це обмеження обороноздатності України.
"Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій Формулі миру, вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені", – сказав міністр.
- 12 березня делегації України і США провели в Саудівській Аравії, результатом яких стала згода Києва встановити режим припинення вогню на 30 днів, але за умови аналогічного рішення Росії. Москва офіційної відповіді все ще не дала, хоча Володимир Путін у спілкуванні з пресою почав висувати власні ультиматуми. На завтра запланована його телефонна розмова з американським президентом Дональдом Трампом, а поки що ясності у питанні того, чи вдасться тимчасово припинити вогонь, немає.
- Держсекретар Марко Рубіо, який брав участь у розмовах з українською делегацією в Джидді, сказав, що там піднімали питання окупованих територій. Український президент заявляв, що визнання будь-якої захопленої ворогом території Росією – це червона лінія.
- Дональд Трамп повідомляв, що на перемовинах з українцями обговорювали питання контролю над великою станцією – вочевидь, ЗАЕС. А радник з питань нацбезпеки Майк Волц заявляв, що під час перемовин вони дістали карту і "почали на ній малювати, як закінчити цю війну".
- Згодом обговорення територій підтвердив і український президент Володимир Зеленський.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?".
- Тему ЗАЕС Трамп збирається підняти в розмові з російським диктатором.