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Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах

Це визнання окупованої землі Росією, відмова від НАТО і згода на обмеження обороноздатності. 

Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах
Сибіга під час зустрічі президентів Трампа і Зеленського
Фото: ОПУ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три фундаментальні речі, які Україна не обговорюватиме на майбутніх перемовинах про завершення війни. У інтерв'ю РБК-Україна він сказав, що ці речі не можна зачіпати. 

Перша – це територіальна цілісність і суверенітет. Україна ніколи не визнає окуповану територію.

Друга – це те, що жодна країна не може впливати на рішення України про членство в союзах і Альянсах, будь то НАТО, ЄС чи інше об'єднання.

Росія, як відомо, неодноразово ставила ультиматум, щоб Україна не вступала до НАТО.

Третя – це обмеження обороноздатності України.

"Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій Формулі миру, вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені", – сказав міністр.

  • 12 березня делегації України і США провели в Саудівській Аравії, результатом яких стала згода Києва встановити режим припинення вогню на 30 днів, але за умови аналогічного рішення Росії. Москва офіційної відповіді все ще не дала, хоча Володимир Путін у спілкуванні з пресою почав висувати власні ультиматуми. На завтра запланована його телефонна розмова з американським президентом Дональдом Трампом, а поки що ясності у питанні того, чи вдасться тимчасово припинити вогонь, немає. 
  • Держсекретар Марко Рубіо, який брав участь у розмовах з українською делегацією в Джидді, сказав, що там піднімали питання окупованих територійУкраїнський президент заявляв, що визнання будь-якої захопленої ворогом території Росією – це червона лінія. 
  • Дональд Трамп повідомляв, що на перемовинах з українцями обговорювали питання контролю над великою станцією – вочевидь, ЗАЕС. А радник з питань нацбезпеки Майк Волц заявляв, що під час перемовин вони дістали карту і "почали на ній малювати, як закінчити цю війну". 
  • Згодом обговорення територій підтвердив і український президент Володимир Зеленський.
  • Більше на цю тему – в матеріалі "Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?". 
  • Тему ЗАЕС Трамп збирається підняти в розмові з російським диктатором. 
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