Сибіга назвав три фундаментальні речі, на які Україна не піде на мирних переговорах

Це визнання окупованої землі Росією, відмова від НАТО і згода на обмеження обороноздатності.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три фундаментальні речі, які Україна не обговорюватиме на майбутніх перемовинах про завершення війни. У інтерв'ю РБК-Україна він сказав, що ці речі не можна зачіпати.

Перша – це територіальна цілісність і суверенітет. Україна ніколи не визнає окуповану територію.

Друга – це те, що жодна країна не може впливати на рішення України про членство в союзах і Альянсах, будь то НАТО, ЄС чи інше об'єднання.

Росія, як відомо, неодноразово ставила ультиматум, щоб Україна не вступала до НАТО.

Третя – це обмеження обороноздатності України.

"Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій Формулі миру, вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені", – сказав міністр.