Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”

Президент США Дональд Трамп розповів, що представники США і України обговорювали в рамках ймовірної мирної угоди, повідомляє РБК-Україна.
"Йдеться про електростанцію, ви знаєте, велику електростанцію, хто отримає електростанцію, і хто отримає це і те", - розповів Трамп.
Ймовірно, Трамп мав на увазі Запорізьку АЕС, яка зараз захоплена Росією.
Трамп додав, що під час обговорень делегації США та України обговорили питання територій.
"Ви знаєте, ми обговорювали концепції земель, тому що ви не хочете витрачати час на припинення вогню, якщо це нічого не означатиме", - сказав Трамп.
За даними джерел LB.ua, питання територій під час зустрічі в Джидді не обговорювалось.
- Україна представила США “червоні лінії” у мирних переговорах. Зокрема, Київ виключив відмову від членства України в НАТО, в ЄС і обмеження чисельності свого війська.
-
Після українсько-американських переговорів у Джидді Росія представила США список вимог для укладення угоди про припинення війни та перезавантаження відносин з Вашингтоном. Агенція Reuters із посиланням на джерела повідомляла, що умови Кремля були широкими та схожими на вимоги, які росіяни раніше висували Україні, США та НАТО.
-
Ці попередні умови включали відсутність членства Києва в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання російськими Криму і чотирьох областей, які наразі частково окуповані ворогом.
- У лютому президент США Дональд Трамп під час першого засідання американського кабміну, говорячи про мирну угоду, сказав, що Україні доведеться піти на поступки, зокрема, забути про НАТО.