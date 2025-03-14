Трамп: представники США та України обговорили, “хто отримає велику електростанцію”

Президент США Дональд Трамп розповів, що представники США і України обговорювали в рамках ймовірної мирної угоди, повідомляє РБК-Україна.

"Йдеться про електростанцію, ви знаєте, велику електростанцію, хто отримає електростанцію, і хто отримає це і те", - розповів Трамп.

Ймовірно, Трамп мав на увазі Запорізьку АЕС, яка зараз захоплена Росією.

Трамп додав, що під час обговорень делегації США та України обговорили питання територій.

"Ви знаєте, ми обговорювали концепції земель, тому що ви не хочете витрачати час на припинення вогню, якщо це нічого не означатиме", - сказав Трамп.

За даними джерел LB.ua, питання територій під час зустрічі в Джидді не обговорювалось.