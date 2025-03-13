Володимир Путін готує відмову від пропозиції тиші на фронті.

Таку заяву зробив український президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 березня.

«Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше», - сказав Зеленський.

Він додав, що «Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так – так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення».

Президент наголосилв, що Україна прийняла пропозицію США щодо тиші у небі, на морі та на фронті.

«Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль та верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно», - додав Зеленський.

Він підкреслив, що українська сторона не ставить умов, які «щось ускладнюють».

«Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру і продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба запроваджувати санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, з нашими європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни», - додавглава держави.