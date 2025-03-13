Володимир Путін готує відмову від пропозиції тиші на фронті.
Таку заяву зробив український президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 березня.
«Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті – він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше», - сказав Зеленський.
Він додав, що «Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так – так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення».
Президент наголосилв, що Україна прийняла пропозицію США щодо тиші у небі, на морі та на фронті.
«Від американської сторони ми чули, що є готовність організувати контроль та верифікацію. І це реально забезпечити – з американськими можливостями, з європейськими можливостями. І щоб за час тиші підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку та реальний, надійний мир і покласти на стіл план завершення війни. Україна готова працювати максимально швидко, максимально конструктивно», - додав Зеленський.
Він підкреслив, що українська сторона не ставить умов, які «щось ускладнюють».
«Це Росія робить. Як ми завжди й говорили, єдиний, хто буде все затягувати, єдиний, хто буде неконструктивний, – це Росія. Їм треба війна. Путін украв роки миру і продовжує цю війну – день за днем. Зараз треба на нього тиснути. Треба запроваджувати санкції, які допоможуть. Будемо працювати й надалі з нашими американськими партнерами, з нашими європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб примусити Росію до завершення війни», - додавглава держави.
- 11 березня повідомлялося, що Україна погодилася на пропозицію США припинити вогонь на 30 днів за умови, що режиму тиші дотримуватиметься і Росія.
- Президент США Трамп оголосив, що американці поговорять із Путіним «сьогодні або завтра». Він сподівається, що Росія також погодиться на перемир’я. Докладніше читайте у редакційній колонці LB.ua "Не опинитися в чиємусь меню".
- Джерела видання Reuters повідомили, що Росія вже передала США список вимог для припинення війни проти України. Вони зазначили, що ці вимоги схожі на ті, які РФ уже висувала раніше Україні, США та НАТО.
- 13 березня на пресконференції з Олександром Лукашенком Путін сказав, що Росія "в принципі підтримує припинення вогню на 30 діб, але є нюанси". Одним із таких нюансів він назвав "становище" української армії в Курській області, яке він описав як "оточення". Водночас він заявив, що хоче, аби під час перемир'я Україна не проводила мобілізацію і не отримувала зброю від партнерів. Це нібито має призвести до довгострокового миру.
- Трамп відреагував на ці слова російського диктатора: "Путін зробив багатообіцяючу заяву, але вона не була повною. Хотілося б бачити припинення вогню із боку РФ. Сподіваємося, що РФ вчинить правильно".