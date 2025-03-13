ЦПД: у TikTok запустили дипфейк-ролик для дискредитації України

У TikTok поширюється фейкове відео за участі нібито українських військових, які розповідають про те, що Ілон Маск наводить російську артилерію на позиції ЗСУ через Starlink.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Цей ролик одразу підхопили російські телеграм-канали та почали поширювати його.

«Проаналізувавши сам сюжет і його першоджерело, Центр дійшов висновку, що це діпфейк, створений за допомогою штучного інтелекту. На це вказують нечітка та нерозбірлива вимова так званих військових, а також їхня неприродна поведінка», - розповіли в ЦПД.

На штучність цього відео також вказують неприродний колір шкіри «військових», їхня міміка і надто чистий одяг як для перебування в зоні бойових дій.

У ЦПД наголосили, що подібні вкиди роблять для дискредитації України та внесення розколу між двома державами.