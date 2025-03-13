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ЦПД: у TikTok запустили дипфейк-ролик для дискредитації України

У ньому використали зображення нібито українських бійців, які звинувачують американського мільярдера Ілона Маска.

ЦПД: у TikTok запустили дипфейк-ролик для дискредитації України
фейкові "українські бійці" у дипфейк-ролику
Фото: скриншот відео

У TikTok поширюється фейкове відео за участі нібито українських військових, які розповідають про те, що Ілон Маск наводить російську артилерію на позиції ЗСУ через Starlink.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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Цей ролик одразу підхопили російські телеграм-канали та почали поширювати його. 

«Проаналізувавши сам сюжет і його першоджерело, Центр дійшов висновку, що це діпфейк, створений за допомогою штучного інтелекту. На це вказують нечітка та нерозбірлива вимова так званих військових, а також їхня неприродна поведінка», - розповіли в ЦПД.

На штучність цього відео також вказують неприродний колір шкіри «військових», їхня міміка і надто чистий одяг як для перебування в зоні бойових дій. 

У ЦПД наголосили, що подібні вкиди роблять для дискредитації України та внесення розколу між двома державами. 

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