Хлопця з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу.

У Києві неповнолітній виліз на вагон електрички, його вразило електричним струмом, повідомляє поліція.

Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом.

Хлопця з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу.

На місці працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставин події з’ясовуються.

Потерпілому хлопчику 12 років.