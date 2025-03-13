У Києві неповнолітній виліз на вагон електрички, його вразило електричним струмом, повідомляє поліція.
Поліцейські встановлюють обставини травмування підлітка на станції «Київ-Волинський». За попередньою інформацією, неповнолітній виліз на вагон електрички і його вразило електричним струмом.
Хлопця з важкими опіками лікарі госпіталізували до медичного закладу.
На місці працюють слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції та ювенальні поліцейські. Обставин події з’ясовуються.
Потерпілому хлопчику 12 років.