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ГУР: родичі знищених окупантів з Дагестану не отримують від влади “гробових”

Також держава-агресор не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців, повідомляє українська розвідка. Це вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів.

ГУР: родичі знищених окупантів з Дагестану не отримують від влади “гробових”
російські окупанти з Дагестану
Фото: ГУР

Родичі знищених окупантів з Дагестану не отримують від влади “гробових”, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.“Родичі десятків знищених на злочинній війні проти України  російських окупантів з Дагестану не отримують “гробових” та інших обіцяних виплат від Москви – рублів не дають навіть на поховання”, – йдеться у повідомленні. 

Розвідка зазначає, що також держава-агресор не видає заборговане грошове забезпечення  сім’ям ліквідованих дагестанців. 

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“Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів – так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для Кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України”, – каже представник ГУР МО України Андрій Черняк. 

Водночас, за його словами, такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною  кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері держави-агресора.

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