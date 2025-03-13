ГУР: родичі знищених окупантів з Дагестану не отримують від влади “гробових”

Також держава-агресор не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців, повідомляє українська розвідка. Це вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів.

Родичі знищених окупантів з Дагестану не отримують від влади “гробових”, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.“Родичі десятків знищених на злочинній війні проти України російських окупантів з Дагестану не отримують “гробових” та інших обіцяних виплат від Москви – рублів не дають навіть на поховання”, – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що також держава-агресор не видає заборговане грошове забезпечення сім’ям ліквідованих дагестанців.

“Вказана ситуація вкотре ілюструє реальне ставлення Москви до поневолених нею народів – так звані суб’єкти федерації, зокрема на Північному Кавказі, не мають жодних прав і потрібні для Кремля виключно як джерело дешевої чи безплатної живої сили для м’ясних штурмів у геноцидній війні проти України”, – каже представник ГУР МО України Андрій Черняк.

Водночас, за його словами, такі випадки можуть бути і проявом спричинених війною кризових явищ у бюджетно-фінансовій сфері держави-агресора.