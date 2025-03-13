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​Двоє чоловіків поранені на Сумщині через російську атаку

Окупанти обстріляли село Біловоди Хотінської громади Сумського району.

​Двоє чоловіків поранені на Сумщині через російську атаку
Фото ілюстративне

Сьогодні, 13 березня, близько 10:00 год, окупанти обстріляли село Біловоди Хотінської громади Сумського району. Поранені чоловіки.

Про це повідомили у обласній прокуратурі Сумщини. 

Унаслідок атаки ворога 35-річний та 37-річний цивільні чоловіки отримали поранення та були госпіталізовані. 

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

  • Упродовж минулої доби ворог здійснив 59 обстрілів північного прикордоння України. Через це 1 людина загинула і 1 поранена.
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