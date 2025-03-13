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На словацькому кордоні викрили схему ввезення вантажу під виглядом гуманітарної допомоги

Речі призначалися начебто для благодійного фонду на Волині. 

На словацькому кордоні викрили схему ввезення вантажу під виглядом гуманітарної допомоги
Вантаж, який ввозили під виглядом гуманітарної допомоги
Фото: ДПСУ

Схему ввезення вантажу під виглядом гуманітарної допомоги викрили на кордоні зі Словаччиною.

"Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону припинили спробу незаконного ввезення на територію України партії одягу та взуття під виглядом гуманітарної допомоги, які начебто прямували на адресу одного з благодійних фондів Волині", – розповіли у ДПСУ. 

Там зазначили, що на пункті пропуску «Ужгород» прикордонники скерували на поглиблену перевірку вантажний автомобіль марки «Renault», який перевозив із Польщі стоковий одяг та взуття, а також товари, що були у вжитку.

Авто, яке перевозило начебто гуманітарну допомогу
Фото: ДПСУ
Авто, яке перевозило начебто гуманітарну допомогу

При перевірці транспортного засобу правоохоронці встановили невідповідність вантажу даним, вказаним у товаросупровідних документах. Фактично дві тонни вантажу, що вказаний як гуманітарна допомога, переміщувалися з комерційною метою.

Речі,які ввозили начебто як благодійну допомогу
Фото: ДПСУ
Речі,які ввозили начебто як благодійну допомогу

Виявлений товар вилучили. Сума його оцінки склала майже 600 тисяч гривень.

  • На Буковині судитимуть посадовців митниці і правоохоронця, які покривали контрабанду електронних цигарок.
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