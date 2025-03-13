Ворог за добу здійснив 59 обстрілів північного прикордоння України, 1 людина загинула і 1 поранена

Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу відбулося на Покровському напрямку. Усього на фронті відбулося 138 бойових зіткнень .

Дмитрівка – 4 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони; 3 обстріли: 18 вибухів, ймовірно скиди НВП з БПЛа. Внаслідок наступання на протипіхотну фугасну міну типу “пелюсток” поранено 1 цивільну особу .

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 59 обстрілів (181 вибух) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

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