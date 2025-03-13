Ворог за добу здійснив 59 обстрілів північного прикордоння України, 1 людина загинула і 1 поранена

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби, нараховано 59 обстрілів (181 вибух) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Чернігівський район
Городнянська громада:
Сеньківка – 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Ніжинський район
Новобасанська громада:
Нова Басань – падіння уламків БПЛа ймовірно типу “Shahed”. Внаслідок падіння уламків пошкоджено складське приміщення.
Новгород-Сіверський район
Семенівська громада:
Медведівка – 10 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Миколаївка – 9 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Архипівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Янжулівка – 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Заріччя – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Тимоновичі – 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Леонівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Баранівка – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Сумська область
Сумський район:
Тур’я – 2 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Михайлівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Михайлівське – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Угроїди – 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Грабовське – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Покровка – 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Охтирський район:
Шевченкове – 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Дмитрівка – 4 обстріли: 8 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони; 3 обстріли: 18 вибухів, ймовірно скиди НВП з БПЛа. Внаслідок наступання на протипіхотну фугасну міну типу “пелюсток” поранено 1 цивільну особу.
Велика Писарівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Попівка – 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Лугівка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Олександрівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Конотопський район:
Бояро-Лежачі – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Шосткинський район:
Рожковичі – внаслідок вибуху ФПВ-дрону загинула 1 цивільна особа.
Мала Слобідка – 2 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Сидорівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Комарівка – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Фотовиж – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Нововасилівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Середина-Буда – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 3 обстріли: 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Уланове – 14 вибухів, ймовірно міномет 82 мм; 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Ситне – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Старикове – 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Марчихина Буда – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Харківська область
Богодухівський район:
Леміщине – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Лютівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Відродженівське – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Івано-Шийчине – 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Вранці Генштаб повідомив, що найбільше боїв за добу відбулося на Покровському напрямку. Усього на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.