Російська армія атакувала Дніпро. Через це у місті пошкоджені багатоповерхівки. Над областю оборонці збили 11 ударних безпілотників.

Про це розповів у телеграмі очільник ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває.

Вранці гучно було і в Синельниківському районі.

Там також понівечена інфраструктура. Попередньо, загиблих і поранених немає.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Фото: Дніпропетровська ОВА наслідки російської атаки