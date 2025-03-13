Російська армія атакувала Дніпро. Через це у місті пошкоджені багатоповерхівки. Над областю оборонці збили 11 ударних безпілотників.
Про це розповів у телеграмі очільник ОВА Сергій Лисак.
У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває.
Вранці гучно було і в Синельниківському районі.
Там також понівечена інфраструктура. Попередньо, загиблих і поранених немає.
- 12 березня зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Є загибла і постраждалі. Під час ліквідації наслідків атаки росіяни завдали повторного удару по рятувальниках.