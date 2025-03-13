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У Дніпрі через атаки окупантів пошкоджені багатоповерхівки

Над областю збили 11 ударних безпілотників. 

У Дніпрі через атаки окупантів пошкоджені багатоповерхівки
Наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія атакувала Дніпро. Через це у місті пошкоджені багатоповерхівки. Над областю оборонці збили 11 ударних безпілотників. 

Про це розповів у телеграмі очільник ОВА Сергій Лисак. 

У Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджені багатоповерхівки. Побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває.

Вранці гучно було і в Синельниківському районі. 

Там також понівечена інфраструктура. Попередньо, загиблих і поранених немає.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
наслідки російської атаки

  • 12 березня зранку ворог здійснив подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Є загибла і постраждалі. Під час ліквідації наслідків атаки росіяни завдали повторного удару по рятувальниках. 
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