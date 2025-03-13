​Російська армія за добу втратила 1200 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку вторгнення РФ оборонці знищили близько 890 250 окупантів.

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