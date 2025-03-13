​Російська армія за добу втратила 1200 солдатів

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1200 окупантів, 1 ворожий танк, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 890 250 (+1200) осіб,
- танків ‒ 10307 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21432 (+2) од,
- артилерійських систем – 24409 (+19) од,
- РСЗВ – 1314 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81) од,
- спеціальна техніка ‒ 3777 (+0).