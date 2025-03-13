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ГоловнаСуспільствоВійна

​Російська армія за добу втратила 1200 солдатів

Від початку вторгнення РФ оборонці знищили близько 890 250 окупантів.

​Російська армія за добу втратила 1200 солдатів
Фото: скрин відео

Упродовж доби українські оборонці ліквідували 1200 окупантів, 1 ворожий танк, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем. 

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 890 250 (+1200) осіб,
  • танків ‒ 10307 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21432 (+2) од,
  • артилерійських систем – 24409 (+19) од,
  • РСЗВ – 1314 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28983 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40355 (+81) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3777 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

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