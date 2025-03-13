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Українська журналістка Вікторія Рощина, яка померла в російському полоні, стала лауреаткою правозахисної премії

Премію Вікторії Рощиної отримала Севгіль Мусаєва.

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка померла в російському полоні, стала лауреаткою правозахисної премії
Українська журналістка Вікторія Рощина, яка померла в російському полоні, стала лауреаткою правозахисної премії
Фото: Максим Буткевич

Журналістці Вікторії Рощиній, яка померла в російському полоні, присвоїли правозахисну премію Homo homini.

Про це повідомив правозахисник і журналіст Максим Буткевич

“Однією з двох лауреаток правозахисної премії "Homo Homini" за 2024 рік чеської правозахисної організації People in Need стала Вікторія Рощина”, - написав Буткевич. 

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Він додав, що премію Вікторії Рощиної отримала головна редакторка “Української правди” Севгіль Мусаєва.

Українська журналістка Вікторія Рощина, яка померла в російському полоні, стала лауреаткою правозахисної премії
Фото: Максим Буткевич
Українська журналістка Вікторія Рощина, яка померла в російському полоні, стала лауреаткою правозахисної премії

Що відомо про полон Вікторії Рощиної 

  • 15 березня 2022 року росіяни викрали в Бердянську Вікторію Рощину, яка готувала матеріали щодо воєнних дій на сході та півдні України. Після цього її місцезнаходження тривалий час не було відоме. Пізніше проросійські ЗМІ та телеграм-канали поширили відео, на якому Рощина заперечує свої претензії до російських служб, які тримають її в полоні, і каже, що нібито вони врятували їй життя. Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону.

  • 3 серпня 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. У травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні.

  • Рощину мали обміняти у вересні, але її батькові повідомили про її смерть під час етапування. Цю заяву російської сторони перевіряли, і вона, на жаль, підтверджена.

  • 11 жовтня Офіс Генпрокурора України заявив, що смерть журналістки Вікторії Рощиної в полоні Росії розслідуватимуть як воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

  • Голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що тіло журналістки передадуть в Україну найближчим часом.

  • Українську журналістку Вікторію Рощину, яка потрапила у російський полон влітку 2023 року, жорстоко катували. Про це йдеться у фільмі-розслідуванні “Слідства.Інфо” “Останнє завдання Віки”.
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