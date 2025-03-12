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Кримський татарин Рустем Віраті помер у російській вʼязниці

Окупанти звинувачували Рустема Віраті в участі у кримськотатарському добровольчому батальйоні ім. Номана Челебіджихана та у сприянні економічній блокаді Криму.

Кримський татарин Рустем Віраті помер у російській вʼязниці
Рустем Віраті
Фото: Кримськотатарський ресурсний центр

60-річний політв’язень з с. Рикове Генічеського р-ну Рустем Віраті помер у виправній колонії міста Дмитровград Ульяновської області.

Про це повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Окупанти звинувачували Рустема Віраті в участі у кримськотатарському добровольчому батальйоні ім. Номана Челебіджихана та у сприянні економічній блокаді Криму.

Рустема Віраті затримали 16 березня 2023 року у смт Рикове Херсонської області. Підставою для його арешту стали значок і грамота про участь у блокаді Криму. 17 березня його побили й катували, а потім викинули на трасі, він змушений був повертатися додому пішки. 

За 4 місяці у Віраті відбувся другий обшук, після якого його знову затримали. Чотири місяці окупанти приховували місце його утримання. Спочатку його тримали в Херсонській області, згодом етапували до Уфи, а потім - у колонію суворого режиму в місті Дмитровград.

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Так званий російський суд засудив Рустема Віраті до 8 років колонії суворого режиму. Судові засідання проходили у закритому режимі, без родичів та незалежних адвокатів, його захищав лише призначений окупантами адвокат. 

На одному з судових засідань Рустем Віраті був з перев’язаною головою, що свідчить про жорстоке поводження та можливі нові тортури.

Хоча до ув’язнення Рустем Віраті був здоровим, в колонії його стан різко погіршився - піднявся рівень цукру в крові, розвинувся сильний набряк ніг, накопичувалася рідина в легенях. Політв'язень не міг ходити, лежав лише на одному боці, а взуття йому не підходило через набряки. 

Під час останнього дзвінка рідним 7 лютого 2025 року Рустем Віраті сказав, що довго не протримається.

За даними КРЦ, за період окупації Криму загинула 61 людина, 29 із них – представники кримськотатарського народу.

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