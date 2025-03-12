Шольц: демілітаризація України не повинна відбутись

канцлер Німеччини Олаф Шольц під час промови на форумі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що до укладення миру і далі Європа і США повинні продовжувати підтримувати Україну.

Про це повідомляє Tagesschau.

"Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і це не повинно бути успішним", - сказав Шольц, і наголосив, що сильна армія - “найважливіша гарантія безпеки” для України.

На думку Шольца, припинення вогню дає можливість вивчити шляхи досягнення довгострокового миру. Це може стосуватися подальших кроків, таких як обмін полоненими або повернення викрадених людей.

Як зауважив канцлер Німеччини, американці дали зрозуміти, “що російський президент не може просто розраховувати на перемогу на полі бою, тому що підтримка України зростає”.