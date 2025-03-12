Спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідає Москву

Цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф здійснить візит до Москви, щоб переконати Росію підписати угоду про припинення вогню в Україні.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Суспільне.

"Наша команда активно працює. Пан Віткофф прямує до Москви цього тижня, щоб переконати Росію укласти цю угоду", — заявила Левітт.

Вона висловила сподівання, що росіяни погодяться на пропозицію.

Президент США Дональд Трамп повідомив , що американські представники вирушають до Росії у межах дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни.

11 березня у Саудівській Аравії Україна і США провели переговори щодо війни з РФ.

У підсумку перегомовин, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Також Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку РФ є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів.

Дональд Трамп уже пообіцяв цього тижня поговорити із Путіним і висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні.

Трамп також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського знову до Білого дому.