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Спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідає Москву

Віткофф прямує до Москви, щоб переконати Росію укласти угоду про припинення вогню.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф відвідає Москву
Посланник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф спостерігає, як президент США Дональд Трамп підписує розпорядження в Оваль
Фото: EPA/UPG

Цього тижня спецпредставник президента США Стів Віткофф здійснить візит до Москви, щоб переконати Росію підписати угоду про припинення вогню в Україні.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Суспільне.

"Наша команда активно працює. Пан Віткофф прямує до Москви цього тижня, щоб переконати Росію укласти цю угоду", — заявила Левітт.

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Вона висловила сподівання, що росіяни погодяться на пропозицію.

  • Сьогодні, 12 березня, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц поспілкувався з російським колегою.

  • Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські представники вирушають до Росії у межах дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни.

  • 11 березня у Саудівській Аравії Україна і США провели переговори щодо війни з РФ.

  • У підсумку перегомовин, які тривали близько семи годин, Україна погодилася на пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання його Росією. Режим припинення вогню може бути продовжений за взаємною згодою сторін. Сполучені Штати своєю чергою негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

  • Також Штати доведуть до відома росіян, що взаємність з боку РФ є ключем до досягнення миру, йдеться у спільній заяві за результатами переговорів.

  • Дональд Трамп уже пообіцяв цього тижня поговорити із Путіним і висловив сподівання, що повне припинення вогню станеться у найближчі дні.

  • Трамп також підтвердив, що запросить Володимира Зеленського знову до Білого дому.
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