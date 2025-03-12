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Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України

Йдеться про підтримку вступу нашої держави до ЄС і збільшення допомоги Києву.

Європарламент схвалив резолюцію на підтримку України
Європарламент
Фото: europarl.europa.eu

12 березня Європарламент прийняв резолюцію, в якій йдеться про те, що Європейський Союз став головним стратегічним союзником України і має допомогти наші державі відстояти своє право на самооборону.

Як ідеться на сайті Європарламенту, депутати підтримали пропозицію про 30-денне припинення вогню, яке Україна і США досягнули 11 березня, і висловили сподівання, що Росія погодиться на це і припинить усі атаки на українське цивільне населення, інфраструктуру і територію.

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У резолюції йдеться, що через «очевидний зсув» у позиції США щодо агресивної війни Росії (мова йде про відкриті звинувачення в бік України у продовженні війни), ЄС і його держави-члени тепер є основними стратегічними союзниками нашої держави. Вони повинні зберегти свою роль головного донора для підтримки Києва, значно збільшивши необхідну допомогу.

Для стримування подальшої російської агресії Європарламент заявляє, що ЄС повинен сприяти надійним гарантіям безпеки для України. Наша держава повинна мати можливість відхиляти поспішні угоди, які ослаблюють її безпеку в середньостроковій та довгостроковій перспективі і можуть призвести до нової російської агресії. Депутати Європарламенту рішуче виступають проти будь-яких спроб шантажу України з метою укладення так званої «мирної угоди».

У резолюції також наголошується, що не може бути жодних переговорів з питань європейської безпеки без участі ЄС. Члени Європарламенту вітають створення «коаліції охочих» для потенційного виконання мирної угоди під керівництвом Європи. Вони висловили стурбованість умиротворенням Росії з боку адміністрації США.

Депутати Європарламенту підкреслюють, що майбутнє України — це членство в ЄС, закликаючи прискорити переговори про вступ. Вони також закликають ЄС підготуватися до післявоєнного відновлення України за допомогою нового фінансування та відзначають, що Росія повинна заплатити за завдані нашій державі руйнування. Суверенні активи Росії, заморожені санкціями ЄС, повинні бути конфісковані і використані для оборони та відновлення України.

Насамкінець, Європарламент закликає до введення більш ефективних санкцій проти Росії, а також обмежувальних заходів щодо будь-яких суб'єктів, які сприяють обходу санкцій та постачають російському військовому комплексу військові та подвійні технології.

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