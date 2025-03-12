Вид на клуби диму над вантажним судном MV Solong в Північному морі

Заарештований капітан контейнеровоза “Solong”, який зіткнувся з нафтовим танкером “Stena Immaculate” у Північному морі, є громадянином Росії. Це підтвердила його компанія-власник, пише The Guardian.

59-річного чоловіка заарештували за підозрою у вбивстві через грубу недбалість у вівторок після зіткнення приблизно в 19 кілометрах від узбережжя Східного Йоркшира, унаслідок чого, ймовірно, загинула одна людина.

Судно зіткнулося з танкером Stena Immaculate під прапором США з реактивним паливом для американських військових, який стояв на якорі в очікуванні місця в порту Гамбер, прибувши з регіону Пелопоннес у Греції.

“Solong” плив із Ґренджмута в Шотландії до Роттердама в Нідерландах зі швидкістю близько 16 вузлів, що еквівалентно 28 кілометрам на годину, коли він зіткнувся з танкером.

Обидва судна загорілися після кількох вибухів, врятували 36 членів екіпажу, включно з американцями на борту Stena Immaculate та громадянами Росії та Філіппін, які складали екіпаж Solong.

Слідчі сказали, що нічого не виключається, але додали, що наразі нічого не свідчить про причетність російської держави до інциденту.

Спочатку побоювалися, що “Solong”, вантажне судно під португальським прапором, перевозить високотоксичний хімічний ціанід натрію, але його власник, гамбурзька морська компанія “Ernst Russ”, заявив, що чотири контейнери, які раніше містили цю речовину, були порожніми. Проби якості повітря, проведені на суші, не показали токсинів, а моделювання Метеорологічної служби вказує на відсутність загрози для населення, повідомила британська Берегова охорона.

Загрози затонення “Solong” зараз немає, судно стоїть на якорі за підтримки буксира. “Stena Immaculate” також утримується на місці буксирами.

Частина авіаційного палива, яке було на борту танкера, що еквівалентна 220 000 барелів, згоріла, але, ймовірно, частина могла потрапити у море, завдаючи можливої шкоди навколишньому середовищу.

У вівторок увечері помічник начальника берегової охорони Джон Крейг заявив, що пожежа на “Stena Immaculate”, яка продовжувала горіти протягом другого дня, “значно зменшилася”.

Хоча відділу розслідування морських аварій потрібен деякий час, щоб повністю розслідувати причини катастрофи, поліція Гамберсайда розпочала паралельне розслідування смерті чоловіка.

У вівторок “Ernst Russ” підтвердив Guardian, що поліція Гамберсайда затримала капітана судна, додавши, що “капітан і вся наша команда активно допомагають у розслідуванні”. На час розслідування затриманий перебуває під вартою, триває опитування всіх причетних, щоб повністю встановити обставини інциденту.

Фото: EPA/UPG Вид на клуби диму над вантажним судном MV Solong в Північному морі