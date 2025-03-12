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У Китаї анонсували ядерні переговори із Росією та Іраном

Головуватиме на зустрічі Пекін.

У Китаї анонсували ядерні переговори із Росією та Іраном
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У китайському МЗС анонсували тристоронні ядерні переговори із Росією та Іраном вже цієї п'ятниці. 

Про це пише Bloomberg.

"Три сторони обміняються думками щодо іранської ядерної проблеми та інших питань, що становлять взаємний інтерес", – йдеться у повідомленні китайського міністерства.

Цю зустріч анонсували після того як адміністрація Трампа закликала Тегеран повернутися до переговорів про нову угоду щодо атомної діяльності.

Головуватиме на зустрічі в Пекіні в п'ятницю заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй. Також там будуть присутні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков і заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що написав листа керівництву Ірану, закликаючи їх опрацювати нову угоду, зазначивши, що він вважає за краще вести переговори, ніж вдаватися до військових засобів. У середу Іран заявив, що очікує отримати кореспонденцію "незабаром" через арабську країну.

  • У відповідь на заклики США президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що не вестиме переговори із Штатами. 
  • Раніше Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про різке збільшення запасів високозбагаченого урану в Ірані після повернення Дональда Трампа до Білого дому. 
  • Росія погодилася допомогти адміністрації президента Дональда Трампа спілкуватися з Іраном із низки питань, включаючи ядерну програму Ісламської Республіки та підтримку країною регіональних антиамериканських угруповань.
  • The New York Times пише, що таємна команда вчених Ірану досліджує швидший, хоча і більш грубий підхід до розробки атомної зброї. 
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