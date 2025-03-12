Хусити пригрозили атакувати ізраїльські судна через обмеження допомоги Газі

Єменські хусити, визнані у Сполучених Штатах іноземною терористичною організацією, заявили про погрозу негайного відновлення атак на ізраїльські судна у відповідь на те, що Єрусалим обмежує постачання гуманітарної допомоги до Смуги Гази.

Як пише Bloomberg, угруповання висунуло чотириденний ультиматум, після якого збирається завдавати ударів по кораблях з ізраїльським прапором, які порушать їхню заборону на пересування Червоним та Арабським морями, а також Баб-ель-Мандебською протокою і Аденською затокою. Обстріли триватимуть, поки Ізраїль не відновить повний доступ вантажів до Гази.

Хусити не здійснювали атак на судна Ізраїлю упродовж двох місяців, поки тривала перша стадія реалізації угоди про припинення вогню між урядом Біньяміна Нетаньягу та ХАМАСом.

Ізраїльська влада поки не відповіла на погрози з Ємена.