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Reuters: Ізраїль і ХАМАС заявили про готовність до наступного етапу переговорів про припинення вогню

Сторони готові до переговорів про продовження 42-денного перемир'я.

Reuters: Ізраїль і ХАМАС заявили про готовність до наступного етапу переговорів про припинення вогню
Внутрішньо переміщені палестинці поблизу кордону Гази з Єгиптом
Фото: EPA/UPG

Ізраїль і ХАМАС заявили про підготовку до наступного етапу переговорів про припинення вогню. Сторони продовжать переговори про продовження 42-денного перемир'я.

Про це повідомляє Reuters.

У ХАМАС заявили, що є "позитивні показники" для початку другої фази переговорів про припинення вогню, але не надали подробиць.

Ізраїль також заявив, що готується до переговорів. "Ізраїль прийняв запрошення посередників за підтримки США і відправить делегацію до Дохи в понеділок, щоб просувати переговори", - повідомили в офісі прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Делегація ХАМАСу в Каїрі бере участь у переговорах про припинення вогню з єгипетськими посередниками, які допомагають у переговорах разом з офіційними особами з Катару. Вони мають на меті перейти до наступного етапу угоди, який може відкрити шлях до припинення війни.

“Ми підтверджуємо нашу готовність брати участь у другому етапі переговорів таким чином, щоб відповідати вимогам нашого народу, і ми закликаємо до активізації зусиль для надання допомоги Сектору Газа та зняття блокади нашого страждаючого народу», — заявив речник ХАМАС Абдель-Латіф Аль-Кануа.

Пізніше стало відомо про зустріч делегації ХАМАСу з головою Головного розвідувального управління Єгипту Хасаном Махмудом Рашадом, підтверджується, що ХАМАС схвалив створення комітету, до складу якого увійдуть, за його словами, "національні і незалежні" діячі, які будуть керувати Газою до виборів.

  • Напередодні Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що "востаннє попереджає" палестинське угруповання ХАМАС щодо необхідності негайного звільнення усіх ізраїльських заручників та повернення тіл загиблих.
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