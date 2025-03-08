Швеція виділяє $2,2 млн на розширення прав і можливостей українок

Сьогодні, 8 березня, стало відомо, що Швеція виділяє на розширення прав і можливостей українок 22,5 млн шведських крон (близько 2,2 млн доларів - ред).

Про це повідомило посольство Швеції в Україні у соцмережі Х.

"Сьогодні Швеція розпочинає нову підтримку UN Women Ukraine у розмірі 22,5 мільйонів шведських крон для сприяння розширенню прав і можливостей жінок в Україні", – йдеться у дописі відомства.

Також згадали про українок, які захищають державу та всю Європу.

"8 березня ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери", – зазначили у посольстві.

8 березня ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери.



Сьогодні Швеція розпочинає нову підтримку @unwomenukraine у розмірі 22,5 мільйонів шведських крон для сприяння… pic.twitter.com/bSljQ4nWoQ — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) March 8, 2025