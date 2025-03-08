CNN: У США розглядають заборону в'їзду в країну для громадян Афганістану

У Державному департаменті США провоходить "повний перегляд усіх візових програм". Зокрема, там розглядають можливість включення Афганістану до списку тих країн, громадянам яких заборонений в'їзд до Штатів.

Про це пише CNN із посиланням на поінформоване джерело.

Співрозмовник видання сказав, що заборона може бути введена вже наступного тижня, але зазначив, що незрозуміло, чи були прийняті остаточні рішення щодо країн і часу.

У розпорядженні, виданому 20 січня, президент США Дональд Трамп наказав скласти список країн, "для яких інформація про перевірку та відбір є настільки недостатньою, що вимагає часткового або повного призупинення в’їзду громадян з цих країн". Згідно з розпорядженням, це має бути зроблено протягом 60 днів.

Представник Білого дому сказав виданню, що жодних рішень щодо можливої заборони на поїздки поки не прийняли, і "будь-хто, хто стверджує протилежне, не знає, про що вони говорять".

Під час свого першого терміну Трамп заборонив мандрівникам із семи мусульманських країн приїжджати до США. Ця політика викликала судові позови, перш ніж президент Джо Байден скасував цю норму у 2021 році.

У виданні зазначають, що якщо Афганістан включать до списку, це може вплинути на десятки тисяч афганців, які працювали на стороні США протягом двох десятиліть війни там, оскільки це заблокує громадянам Афганістану приїзд до Штатів.

Також тисячі афганців уже опинилися в "підвішеному стані" через інші розпорядження адміністрації Трампа про призупинення програми прийому біженців та призупинення фінансування іноземної допомоги для польотів власників афганських спеціальних імміграційних віз (SIV).

У середу AfghanEvac, коаліція організацій, яка працює над тим, щоб доставити афганських союзників у безпечне місце з моменту закінчення війни в Афганістані в 2021 році, закликала всіх громадян Афганістану, які мають дійсні візи США, виїхати якомога швидше "на тлі достовірних ознак того, що заборона на поїздки для громадян Афганістану може бути неминучою".