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Reuters: Рютте закликає пришвидшити виробництво зброї "по обидва боки Атлантики"

На думку Генсека НАТО, потрібно нарощувати виробництво боєприпасів, кораблів, танків, літаків.

Reuters: Рютте закликає пришвидшити виробництво зброї "по обидва боки Атлантики"
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag, що для безпеки Європи необхідно збільшити оборонні бюджети країн Європи та пришвидшити нарощування виробництва військової техніки.

Про це пише Reuters.

"Нам потрібно буде витрачати більше, щоб убезпечити себе. І нам також потрібно пришвидшити темпи оборонного виробницта по обидва боки Атлантики... надто довго ми виробляли занадто мало", — сказав Рютте.

За словами Рютте, потрібно нарощувати виробництво боєприпасів, кораблів, танків, літаків, а також супутників і безпілотників.

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала залучити 150 мільярдів євро, які будуть позичені країнам ЄС для збільшення військового виробництва. Рютте сказав, що він зустрічався з багатьма керівниками оборонних виробничих компаній і закликав їх реагувати на підвищений попит.

  • Фінляндія почала готуватися до того, що Сполучені Штати за президентства Дональда Трампа не будуть дотримуватись 5 статті Статуту НАТО, тобто принципу колективної оборони.
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