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FT: США можуть укласти угоду про видобуток рідкісноземельних металів зі ще однією країною

Мова йде про Демократичну Республіку Конго.

FT: США можуть укласти угоду про видобуток рідкісноземельних металів зі ще однією країною
Президент США Дональд Трамп очікує президента України Володимира Зеленського біля західного крила Білого дому у Вашингтоні, 28 л
Фото: EPA

США ведуть попередні переговори з Демократичною Республікою Конго щодо можливої угоди, яка надає їм доступ до рідкісноземельних металів в африканській країні. 

Про це пише Financial Times.

Як пише видання, згідно з відкритими документами, ДР Конго, яка має величезні запаси міді, кобальту та урану, звернулася до США минулого місяця з пропозицією про угоду "рідкісноземів" в обмін на підтримку уряду президента Фелікса Чісекеді.

Офіційні особи Конго сподіваються, що угода про корисні копалини зміцнить підтримку Чісекеді на тлі збройного конфлікту у східній частині країни, де повстанці M23, яких підтримує сусідня Руанда, захопили багату корисними копалинами територію та два найбільших міста, Гома та Букаву.

Співрозмовник у Держдепі зазначив, що угода США та Конго може зміцнити економіки обох сторін, створить "висококваліфіковані робочі місця" та сприяє інтеграції республіки "у глобальні та регіональні ланцюжки постачань".

У листі, надісланому держсекретарю Марко Рубіо від імені сенатора Конго П’єра Канди Каламбаї наприкінці минулого місяця, було запропоновано, щоб Демократична Республіка могла надати американським компаніям права на видобуток для гірничодобувних проектів і співпрацювати в розробці стратегічних запасів корисних копалин.

В обмін на це в листі міститься прохання про підтримку США в навчанні та оснащенні збройних сил Конго. Хоча умови угоди ще не розроблені, інтерес, виявлений США, підкреслює націленість адміністрації Трампа на отримання доступу до ресурсів у всьому світі, — пише FT.

  • Україна готова підписати угоду в будь-який момент, наголосив учора голова уряду Денис Шмигаль. Підписувати документ будуть саме на урядовому рівні, а не президентському. 
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