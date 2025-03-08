Макрон "відіграв" втрачений рейтинг завдяки сильній позиції щодо України

Завдяки демонстрації проукраїнської позиції на тлі різкої зміни американського ставлення до російського вторгнення та чіткому меседжу щодо потреби Європи у нарощуванні своєї оборонної потужності президент Франції Емманюель Макрон зміг відновити втрачену популярність серед виборців.

Як пише Bloomberg, опитування свідчать, що рейтинг глави держави повернувся на позначку 31% вперше з червня минулого року, а зростання за останній місяць склало аж 7%.

Падіння довіри до Макрона спостерігалося після оголошення у Франції дострокових виборів, які призвели до потрапляння у Національні збори значної кількості депутатів від радикальних правих та радикальних лівих сил. Не сприяли популярності президента й тривалі безуспішні переговори щодо формату уряду. У жовтні рейтинг сягнув найнижчої позначки за весь час перебування Макрона в Єлисейському палаці.

Опитування також продемонструвало, що понад половина французів висловлюють занепокоєння щодо міжнародних питань, пов'язаних з Україною, а 84% переконані у неможливості ведення переговорів про мир без участі нашої країни.

Рейтинг прем'єр-міністра Франсуа Байру впав до 34% - мінус 5 порівняно з попереднім періодом.