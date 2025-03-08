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Макрон "відіграв" втрачений рейтинг завдяки сильній позиції щодо України

Президент Франції повернувся на рівень популярності до оголошення дострокових виборів.

Макрон "відіграв" втрачений рейтинг завдяки сильній позиції щодо України
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Завдяки демонстрації проукраїнської позиції на тлі різкої зміни американського ставлення до російського вторгнення та чіткому меседжу щодо потреби Європи у нарощуванні своєї оборонної потужності президент Франції Емманюель Макрон зміг відновити втрачену популярність серед виборців.

Як пише Bloomberg, опитування свідчать, що рейтинг глави держави повернувся на позначку 31% вперше з червня минулого року, а зростання за останній місяць склало аж 7%.

Падіння довіри до Макрона спостерігалося після оголошення у Франції дострокових виборів, які призвели до потрапляння у Національні збори значної кількості депутатів від радикальних правих та радикальних лівих сил. Не сприяли популярності президента й тривалі безуспішні переговори щодо формату уряду. У жовтні рейтинг сягнув найнижчої позначки за весь час перебування Макрона в Єлисейському палаці

Опитування також продемонструвало, що понад половина французів висловлюють занепокоєння щодо міжнародних питань, пов'язаних з Україною, а 84% переконані у неможливості ведення переговорів про мир без участі нашої країни. 

Рейтинг прем'єр-міністра Франсуа Байру впав до 34% - мінус 5 порівняно з попереднім періодом. 

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