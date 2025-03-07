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Україна і Франція затвердили 19 проєктів із відбудови на 200 млн євро

Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків.

Україна і Франція затвердили 19 проєктів із відбудови на 200 млн євро
делегації України і Франції на переговорах щодо допомоги у відновленні
Фото: Мінекономіки

Під час візиту до Парижа міністерка економіки Юлія Свириденко провела зустріч із французькими урядовцями та представниками бізнесу щодо реалізації міжурядової угоди на 200 млн євро.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

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Україна і Франція опрацювали десятки заявок, і в результаті Кабмін затвердив перші 19 проєктів на засіданні Стратегічної інвестиційної ради. Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків. Всі відібрані проєкти мають реалізувати у визначені терміни — від 5 до 16 місяців. 

За словами Свириденко, угода надає нашій державі 200 мільйонів євро через «Фонд для України», які будуть спрямовані на відбудову критичної інфраструктури. З них 60 мільйонів спрямують на підтримку енергетики. 

Увагу звернули на енергетику Харкова, Кривого Рогу, Запоріжжя та інших регіонів. Фінансування дозволить модернізувати застарілу інфраструктуру, впровадити цифрові рішення, відновити пошкоджені об’єкти, диверсифікувати джерела енергії та перейти до «зеленої енергетики».

Крім того, частину коштів спрямують на гуманітарне розмінування. 

У списку затверджених проєктів:

  • REFASTIV – будівництво автономного району з власною водою та електроенергією у Фастові за 15 млн євро;
  • закупівля мобільних радарів для цивільного повітряного руху за 8,9 млн євро;
  • забезпечення водопостачання в Кривому Розі за 14,9 млн євро;
  • забезпечення системами ультразвукової діагностики (150 ехографів для медзакладів) за 2,9 млн євро;
  • створення та підтримка мікроклінік і адаптацію закладів реабілітації після ампутацій за 4 млн євро;
  • реконструкція реабілітаційного центру у Вінницькій області за 15 млн євро;
  • забезпечення обладнанням для механізованої серцево-легеневої реанімації за 5,8 млн євро;
  • 120 мобільних рентген-апаратів за 10,9 млн євро;
  • оснащення 45 медзакладів реабілітації після ампутацій за 8 млн євро;
  • розвиток телемедичних мереж у 5 областях за 4, млн євро;
  • будівництво цифрової підстанції у Київській області за 11 млн євро;
  • постачання мобільних електричних підстанцій за 13 млн євро;
  • встановлення мобільних сонячних генераторів для медичних та освітніх закладів у Київській області за 11,8 млн євро;
  • відновлення та модернізація електрообладнання Харківських тепломереж для забезпечення теплопостачання за 6,7 млн євро;
  • модернізація енергетичного обладнання Харківводоканалу за 8,9 млн євро;
  • мобільні електропідстанції за 13 млн євро;
  • обладнання для розмінування та навчання за 14,6 млн євро;
  • збільшення спроможності ДСНС у сфері гуманітарного розмінування за 14,9 млн євро;
  • 40 роботів-пожежників за 14,5 млн євро.
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