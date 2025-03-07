Україна і Франція затвердили 19 проєктів із відбудови на 200 млн євро

Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків.

делегації України і Франції на переговорах щодо допомоги у відновленні

Під час візиту до Парижа міністерка економіки Юлія Свириденко провела зустріч із французькими урядовцями та представниками бізнесу щодо реалізації міжурядової угоди на 200 млн євро.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Україна і Франція опрацювали десятки заявок, і в результаті Кабмін затвердив перші 19 проєктів на засіданні Стратегічної інвестиційної ради. Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків. Всі відібрані проєкти мають реалізувати у визначені терміни — від 5 до 16 місяців.

За словами Свириденко, угода надає нашій державі 200 мільйонів євро через «Фонд для України», які будуть спрямовані на відбудову критичної інфраструктури. З них 60 мільйонів спрямують на підтримку енергетики.

Увагу звернули на енергетику Харкова, Кривого Рогу, Запоріжжя та інших регіонів. Фінансування дозволить модернізувати застарілу інфраструктуру, впровадити цифрові рішення, відновити пошкоджені об’єкти, диверсифікувати джерела енергії та перейти до «зеленої енергетики».

Крім того, частину коштів спрямують на гуманітарне розмінування.

У списку затверджених проєктів: