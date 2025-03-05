У березні єЧергу масштабують на всі вантажівки ліцензованих перевізників

Упродовж березня систему єЧерга для перетину кордону масштабують на всі вантажівки ліцензованих перевізників.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.

Він зазначив, що тривалий час система була доступна лише вантажівкам масою понад 7,5 тон

«Тому поширюємо єЧергу на весь ліцензований вантажний транспорт, а саме на вантажівки понад 3,5 тонн. Йдеться про 23 пункти пропуску. Для цих пунктів пропуску будуть створені відповідні онлайн-черги для запису. Це дозволить перевізникам та водіям планувати свою роботу», - додав віцепрем'єр.

Як запускали систему єЧерга