У березні єЧергу масштабують на всі вантажівки ліцензованих перевізників

Упродовж березня систему єЧерга для перетину кордону масштабують на всі вантажівки ліцензованих перевізників.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба.
Він зазначив, що тривалий час система була доступна лише вантажівкам масою понад 7,5 тон
«Тому поширюємо єЧергу на весь ліцензований вантажний транспорт, а саме на вантажівки понад 3,5 тонн. Йдеться про 23 пункти пропуску. Для цих пунктів пропуску будуть створені відповідні онлайн-черги для запису. Це дозволить перевізникам та водіям планувати свою роботу», - додав віцепрем'єр.
Як запускали систему єЧерга
- Система електронної черги на кордоні для вантажівок дозволяє перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.
- За час запуску єЧерги кордон за електронним записом перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок.
- Експеримент із електронною чергою на кордонах уряд запровадив наприкінці 2021 року.
- Цю чергу для вантажівок вперше запустили 12 грудня 2022 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на кордоні Польщею.
- У серпні 2023 уряд розширив дію єЧерги на легкові авто й автобуси, які виконують пасажирські перевезення.
- Раніше цього місяця послугу електронної черги для перетину кордону автобусами з 12 лютого поширили на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою. Загалом, йдеться про 29 пунктів пропуску.
- У 2024-му поширили електронну чергу на водіїв легкових авто.