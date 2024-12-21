Відбулися перші міжурядові консультації між Україною та Литвою

Сторони обговорили співпрацю у посиленні обороноздатності та інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, європейську інтеграцію, економічне співробітництво та санкції проти РФ.

У Києві відбулися міжурядові консультації між Україною та Литвою на чолі з прем’єр-міністрами Денисом Шмигалем та Гінтаутасом Палуцкасом.

Як повідомили у міністерстві розвитку громад та територій України, сторони обговорили співпрацю у посиленні обороноздатності та інвестиції в оборонно-промисловий комплекс, європейської інтеграції, санкційної політики проти Росії та економічного співробітництва.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, обсяг литовської допомоги нашій державі сягнув 1,5 млрд євро, що становить понад 2% ВВП Литви.

Литовські партнери беруть активну участь у відновленні нашої держави. За їх участі вже реалізовано 7 проєктів із відбудови України, ще 7 на стадії виконання. До цієї підтримки долучається не лише держава, але й бізнес та громадський сектор.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України Прем’єр-міністри України та Литви Денис Шмигаль та Гінтаутас Палуцкас

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся із міністром транспорту та комунікацій Литовської Республіки Еугеніюсом Сабутісом. Вони обговорили експертну підтримку партнерів в частині євроінтеграції та розвитку транспортної інфраструктури України.

Серед ключових пріоритетів співпраці для Мінрозвитку є відбудова, відновлення пошкодженої інфраструктури, розвиток логістики та розширення експортного потенціалу, покращення рівня якості пасажирських перевезень. Окреме питання – забезпечення сталого функціонування Українського морського коридору та ефективна протидія постійним атакам українських портів з боку Росії.

Український міністр наголосив, що Литва є надійним та багаторічним партнером України, її інвестиції у проєкти з відновлення оцінюються у 37 млн євро. Зокрема, на Київщині за підтримки литовських партнерів відновлено після пошкоджень ліцей та два садочки, в одному з ліцеїв побудоване укриття.

Сторони обговорили інтеграцію українською залізниці в транспортну систему ЄС. Зокрема, Міністерство розвитку підтримує впровадження ініціативи FREE Rail, в рамках імплементації якого Укрзалізниця веде перемовини з литовськими колегами.

Фото: Міністерство розвитку громад та територій України Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та міністр транспорту та комунікацій Литви Еугеніюс Сабутіс