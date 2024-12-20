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Глава МВС анонсував розміщення в українських школах металодетекторів

Литва передасть Україні 100 металодетекторів арочного типу.

Глава МВС анонсував розміщення в українських школах металодетекторів
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко
Фото: EPA/UPG

Під час міжурядових консультацій України та Литви глава МВС Ігор Клименко розповів колегам про розбудову безпечного освітнього середовища.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що Литва передасть Україні 100 металодетекторів арочного типу. Їх розмістять в українських школах. Вони дозволять запобігти потраплянню зброї та боєприпасів до закладів освіти.

Також Клименко повідомив, що близько 300 захисників системи МВС України пройшли лікування та реабілітацію в литовських медичних закладах.

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Міністр зауважив, що Україна та Литва планують обмінюватися досвідом у напрямках інженерного укріплення державного кордону, цивільного захисту, протидії БПЛА, а також активізувати підготовку фахівців з підводного розмінування.

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