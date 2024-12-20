Поліцейські евакуювали на Херсонщині літнє подружжя, яке потребувало меддопомоги

Правоооронці вивезли чоловіка з дружиною у броньованому спецавтомобілі і передали подружжя лікарям.

Співробітники поліції Херсонської області евакуювали літнє подружжя, якому була потрібна медична допомога.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Територія деокупованої Бериславщини щоденно перебуває під щільним вогнем військових країни-агресора. Нині майже єдиною надією для місцевих жителів на порятунок стають поліцейські”, - йдеться у повідомленні.

Днями в поліцію звернулась працівниця екстреної медичної допомоги, ірозповіла, що жителька Качкарівки повідомила про те, що її літні сусіди потребують медичного обслуговування.

Зазначається, що цей населений пункт розташований там, де по ньому можуть стріляти російські танки, артилерія, міномети та дрони.

Поліцейські вивезли чоловіка з дружиною у броньованому спецавтомобілі у безпечне місце, де передали подружжя лікарям для надання допомоги.