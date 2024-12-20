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Лубінець розповів про свою зустріч із омбудсменкою Росії Москальковою у Білорусі

"Передали списки військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списки незаконно увʼязнених цивільних", - розповів Лубінець.

Лубінець розповів про свою зустріч із омбудсменкою Росії Москальковою у Білорусі
Зустріч Дмитра Лубінця з російською омбудсменкою Москальковою
Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч у Білорусі з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

За словами Лубінця, зустріч відбулася за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Український омбудсман розповів, що відбулися обмін посилками та листами для військовополонених, передача і верифікація списків, репатріація тіл.

«Передали списки військовополонених, обговорили питання їхньої верифікації, а також списки незаконно увʼязнених цивільних. Обмінялися посилками та листами для військовополонених. Передали 1500 пакунків з теплим одягом та іншими необхідними речами», - повідомив Лубінець.

Він додав, що з Москальковою обговорили шляхи подальшої взаємодії задля повернення військовополонених, цивільних і вирішення гуманітарних питань.

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