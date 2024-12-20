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Очільник Херсонщини розповів про спроби російських диверсантів прорватися до Херсона

ДРГ спробували на човнах переплисти Дніпро і закріпитися «на деяких позиціях на правобережжі».

Очільник Херсонщини розповів про спроби російських диверсантів прорватися до Херсона
керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Фіксуються перші спроби російських диверсійно-розвідувальних груп прорватися до Херсона.

Про це в етері телемаратону повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, були такі спроби минулого тижня, а також зранку 20 грудня.

«Але тут і там, у той раз окупантів чекала смерть. Завдяки професіоналізму наших військових ці спроби були розбиті. Наразі ситуація під контролем. Але ми точно розуміємо, що це не кінець. І завдання їхнього військового керівництва – знову окупувати Херсон», - сказав Прокудін.

За словами очільника Херсонщини, диверсанти спробували на човнах переплисти Дніпро і закріпитися «на деяких позиціях на правобережжі».

  • Зранку 20 грудня росіяни масовано атакували Херсон і довколишні населені пункти. Ворог стріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню близько години.
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