Очільник Херсонщини розповів про спроби російських диверсантів прорватися до Херсона

ДРГ спробували на човнах переплисти Дніпро і закріпитися «на деяких позиціях на правобережжі».

Фіксуються перші спроби російських диверсійно-розвідувальних груп прорватися до Херсона.

Про це в етері телемаратону повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, були такі спроби минулого тижня, а також зранку 20 грудня.

«Але тут і там, у той раз окупантів чекала смерть. Завдяки професіоналізму наших військових ці спроби були розбиті. Наразі ситуація під контролем. Але ми точно розуміємо, що це не кінець. І завдання їхнього військового керівництва – знову окупувати Херсон», - сказав Прокудін.

За словами очільника Херсонщини, диверсанти спробували на човнах переплисти Дніпро і закріпитися «на деяких позиціях на правобережжі».