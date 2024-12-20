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Ворог годину обстрілював Херсон з артилерії та РСЗВ. Двоє осіб загинули, пошкоджено 47 житлових будинків

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучено більше сотні поліцейських, рятувальники, медики, спецтехніка.

Ворог годину обстрілював Херсон з артилерії та РСЗВ. Двоє осіб загинули, пошкоджено 47 житлових будинків

Вранці ворог завдав комбінованого удару по Херсону та навколишніх населених пунктах, повідомили у Національній поліції України.

Росіяни стріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню близько години, вибухи лунали у всіх районах Херсона.

Станом на 12:00 унаслідок удару лише в обласному центрі пошкоджено 31 багатоповерховий та 16 приватних будинків, два транспортні засоби, два дитячі садки, господарські споруди, гаражі, адмінбудівлю поліції, залізничний вокзал, медичний заклад, школу.

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Наразі встановлено двох загиблих: 53-річний та 75-річний чоловіки, ще 10 цивільних громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці події задіяні всі профільні служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучено більше сотні поліцейських, рятувальники, медики, спецтехніка.

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