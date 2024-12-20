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Залужний повідомив про випуск його книги “Моя війна”

Ексголовком розповів, що “Моя війна” – це перша книга з трилогії, над якою він почав працювати ще у березні 2023 року.

Залужний повідомив про випуск його книги “Моя війна”
Валерій Залужний
Фото: телеграм / Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про випуск його книги “Моя війна”. Про це він написав у соцмережах. 

“Ділюся з вами своєю власною розповіддю про себе, про мої думки та життєві рішення.“Моя війна” – це перша книга з трилогії, над якою я почав працювати ще у березні 2023 року. Рукописи збирала до купи та редагувала моя дружина, за що я їй дуже вдячний”, – написав Залужний.

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Він каже, що це книга-розповідь для молоді, якій він хоче донести важливу істину: у житті можливо все, якщо ти дуже цього хочеш: “Мрійте і йдіть до своєї мрії!”

“Це книга про мою війну. По-перше, війну з власними страхами, які не дають щось робити. По-друге, війну з людьми, які перешкоджають досягати мети. І нарешті - війну з обставинами, які стають перепонами у житті. Тож сподіваюсь, вам буде цікаво. А ще сподіваюся на зустрічі і розмови з читачами!” – написав Залужний.

Він подякував видавництву “Вавилонська бібліотека” за роботу над книгою.

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