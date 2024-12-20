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Укрпошта анонсувала різдвяний випуск марок “Нова радість стала” з особливим оформленням

У поштовому блоці — 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Укрпошта анонсувала різдвяний випуск марок “Нова радість стала” з особливим оформленням
Фото: Укрпошта

Укрпошта анонсує поштовий випуск «Нова радість стала» з особливим оформленням. 

Як повідомляє пресслужба компанії, на марці зображена витинанка, що оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені «водять Козу», а українські воїни захищають нашу свободу, наші свята й звичаї.⠀

Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 24 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.⠀

У поштовому блоці — 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Тираж — 60 тисяч примірників.

Авторка витинанки — заслужена художниця України Наталія Аксьоненко.

Використано спосіб тиснення срібною фольгою.⠀

Власники філателістичних абонементів сьогодні впродовж дня отримають лінк для оплати на e-mail.

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