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"Слуга народу" Каптєлов не задекларував майно родини, яка мешкає у Москві, - "Схеми"

Сам депутат заявив, що "задекларував все, чого вимагає закон", а про російське майно родини йому невідомо.

"Слуга народу" Каптєлов не задекларував майно родини, яка мешкає у Москві, - "Схеми"
Роман Каптєлов
Фото: vidomo.media

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов не вказав у декларації, що його дружина й діти проживають в Росії, як і не задекларував їхню московську нерухомість, а також доходи своєї дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві. 

Про це йдеться у розслідуванні "Схем".

Журналісти з’ясували, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від "Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу" у Москві.

Встановлено також, що протягом липня-вересня 2022 року, а також у січні 2023-го Каптєлов виїжджав за кордон – у той період відбулися декілька пленарних засідань, під час яких парламентар не голосував або значився відсутнім . Дати виїздів Каптєлова, як з’ясували журналісти, збігаються з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. 

У коментарі "Схемам" депутат заявив, що "задекларував все, чого вимагає закон", а про російське майно родини йому невідомо. Він також сказав, що "ніколи не приховував, що його дружина є громадянкою РФ". Щодо виїздів за кордон Каптєлов повідомив, що поїздки "здійснювались з офіційною метою та у зв’язку з особистими обставинами", але так і не надав копій відповідних відряджень.

  • Каптєлов був обраний депутатом на одномандатному виборчому окрузі № 36 (Павлоград, Першотравенськ, Тернівка, Павлоградський район) від партії "Слуга народу". Він є членом Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
  • Підприємець, співзасновник ТОВ “Оперативна соціологія”. Володіє салоном прокату іграшок і товарів для дітей. Раніше працював у корпорації “Логос” та компанії "Дім марочних коньяків "Таврія". Також був керівником проекту у фонді “Наш дім Дніпропетровськ”.
  • Закінчив Російський державний соціальний університет за спеціальністю “Політологія” (Москва, Російська Федерація).
  • Зазначимо, що Каптєлов не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков
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