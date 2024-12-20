Туреччина заявила, що США дозволили їй оплачувати імпорт газу через підсанкційний Газпромбанк

Раніше Угорщина оголосила, що вона також отримала виняток із санкцій.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що після серії переговорів з офіційними особами США країні буде дозволено продовжувати здійснювати платежі за газ через Газпромбанк. Про це Байрактар повідомив виданню Bloomberg.

Санкції США, накладені минулого місяця на Газпромбанк, ключову фінансову установу, яка використовується країнами для забезпечення потоків природного газу, викликали занепокоєння багатьох країн, у тому числі в Європейському Союзі. Угорщина оголосила в середу, що вона також отримала виняток із санкцій.

За офіційними даними, більше третини природного газу, імпортованого Туреччиною, надходить з Росії.

Міністерство фінансів США поки не відповіло на запит Bloomberg про коментар.