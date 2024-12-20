Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини
Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
ГоловнаСвіт

Байден у січні поїде до Папи Римського - ймовірно, це буде його останній візит у ранзі президента

Окрім понтифіка, господар Білого дому зустрінеться з владною верхівкою Італії.

Байден у січні поїде до Папи Римського - ймовірно, це буде його останній візит у ранзі президента
Папа Франциск та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала візит глави держави до Рима у січні, незадовго до завершення його каденції.

Як пише Reuters, 46-ий президент відвідає Ватикан, де зустрінеться з Папою Римським Франциском. Під час авдієнції політик має намір "обговорити зусилля з просування ідеї миру у всьому світі та виклики, які нині стоять перед людством". Господар Білого дому "подякує Папі за його тривалу боротьбу зі стражданнями у світі та просування прав людини і принципу релігійної свободи".

Також Байден проведе зустрічі зі своїм італійським колегою Серджіо Маттареллою, який виконує в країні суто церемоніальні функції, та прем'єр-міністеркою Джоржою Мелоні, що має повноту виконавчої влади. 

Візит заплановано з 9 до 12 січня - ймовірно, він стане останньою закордонною поїздкою для Байдена у статусі президента США. На посаді вже 20 січня його змінить Дональд Трамп.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies