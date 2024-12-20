Байден у січні поїде до Папи Римського - ймовірно, це буде його останній візит у ранзі президента

Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала візит глави держави до Рима у січні, незадовго до завершення його каденції.

Як пише Reuters, 46-ий президент відвідає Ватикан, де зустрінеться з Папою Римським Франциском. Під час авдієнції політик має намір "обговорити зусилля з просування ідеї миру у всьому світі та виклики, які нині стоять перед людством". Господар Білого дому "подякує Папі за його тривалу боротьбу зі стражданнями у світі та просування прав людини і принципу релігійної свободи".

Також Байден проведе зустрічі зі своїм італійським колегою Серджіо Маттареллою, який виконує в країні суто церемоніальні функції, та прем'єр-міністеркою Джоржою Мелоні, що має повноту виконавчої влади.

Візит заплановано з 9 до 12 січня - ймовірно, він стане останньою закордонною поїздкою для Байдена у статусі президента США. На посаді вже 20 січня його змінить Дональд Трамп.