Лідери ЄС висловилися за збільшення імпорту електроенергії в Україну

Євросоюз має збільшити імпорт електроенергії в Україну.
Про це зазначено у висновках Європейської ради 19 грудня щодо України, йдеться на сайті Ради.
Єврорада засудила атаки Росії по українській енергосистемі і назвала це «навмисною кампанією». Рада також висловилася за збільшення матеріальної підтримки нашої держави і прискорення її постачання, щоб допомогти Україні підтримувати енергоінфраструктуру у робочому стані.
«У цьому контексті Європейська рада вітає держави-члени, зокрема, сусідів України, за їх експорт електроенергії в Україну та наголошує на необхідності подальшого збільшення цього експорту», - йдеться у висновках.
Також пріоритетним завданням ЄС є подальша інтеграція енергетичних систем України та Молдови з енергетичною мережею Союзу.
- Наприкінці жовтня Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.
- Необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалася на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн цьогоріч у вересні в Києві.