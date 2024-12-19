Лідери ЄС висловилися за збільшення імпорту електроенергії в Україну

У пріоритеті блоку - подальша інтеграція енергетичних систем України і Молдови з енергетичною мережею ЄС.

Євросоюз має збільшити імпорт електроенергії в Україну.

Про це зазначено у висновках Європейської ради 19 грудня щодо України, йдеться на сайті Ради.

Єврорада засудила атаки Росії по українській енергосистемі і назвала це «навмисною кампанією». Рада також висловилася за збільшення матеріальної підтримки нашої держави і прискорення її постачання, щоб допомогти Україні підтримувати енергоінфраструктуру у робочому стані.

«У цьому контексті Європейська рада вітає держави-члени, зокрема, сусідів України, за їх експорт електроенергії в Україну та наголошує на необхідності подальшого збільшення цього експорту», - йдеться у висновках.

Також пріоритетним завданням ЄС є подальша інтеграція енергетичних систем України та Молдови з енергетичною мережею Союзу.