«Група семи» вивчає спосіб посилити «стелю цін» на російську нафту

Країни «Великої сімки» вивчають способи посилення цінового обмеження на російську нафту, аби більш ефективно обмежити можливості Москви фінансувати війну проти України, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Серед варіантів – повна заборона на переробку російської сирої нафти або ж зниження цінового порогу з нинішніх 60 доларів до 40 доларів за барель.

Наразі відповідно до чинних обмежень західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту тільки тоді, коли її купують нижче за ціновий поріг. США та Європейський Союз також запровадили ембарго на більшу частину імпорту протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії.

Це призвело до того, що Москва звернулася до тіньового флоту танкерів, який часто працює з невідомими страховиками або власниками, щоб переправити свою нафту на нові ринки, особливо в Азію. Цей флот допоміг Росії обійти обмеження, причому ціни на її нафту перевищували встановлену цінову межу більшу частину року.

Тоді G7 ввела санкції проти десятків суден та організацій, залучених до цієї тіньової торгівлі. Ряд країн Північної Європи також посилив страхові перевірки російських танкерів.

Оскільки ціни на нафту падають на тлі прогнозів про її надлишок у 2025 році, союзники України відкриті для більш агресивних дій.

G7 зважують усі можливі варіанти, аби збалансувати потенційний економічний вплив будь-яких заходів на інші питання, як-от безпека на морі.