Кая Каллас: Припиніть підштовхувати Зеленського до мирних переговорів

Західні столиці повинні припинити пропонувати президенту України Володимиру Зеленському мирні переговори, а натомість переконатися, що їхні обіцянки гарантій безпеки Києву не є «порожніми», заявила в інтерв’ю Financial Times верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

За її словами, безглуздо тиснути на президента України, щоб він розглянув можливість мирних переговорів, коли президент Росії Володимир Путін не виявляв бажання зупинити війну.

«Немає сенсу підштовхувати Зеленського до розмови, коли Путін не хоче розмовляти, — сказала Каллас. — Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. І чому немає спокою? Бо Росія не хоче миру».

За словами очільниці дипломатії ЄС, європейцям потрібно вирішити, яку довгострокову підтримку та гарантії вони можуть запропонувати Україні.

«Велике питання полягає в тому, яка гарантія безпеки? Якщо це не війська, якщо це не далекобійна зброя, що насправді захищає вас і захищає, коли хтось на вас нападає? — зазначила вона. — Всі країни, які підписали з Україною угоди про гарантії безпеки, повинні відповісти: що це? Я маю на увазі, насправді, що вони готові викласти на стіл, щоб гарантії безпеки не були порожніми?».

За словами Каї Каллас, «ЄС не повинен недооцінювати власну силу і переоцінювати силу Росії».

«Ми маємо зробити все, щоб зміцнити Україну просто зараз, тому що чим сильніші вони на полі бою, тим сильніші вони за столом переговорів — якщо вони до цього дійдуть», — сказала вона, додавши, що «підтримувати Україну зараз набагато дешевше, ніж потім терпіти війну».

Нагадаємо, зараз у Брюсселі перебуває українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським.

Президент України проведе перемовини із партнерами та візьме участь у засіданні Європейської ради.

Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом Франції Еманюелем Макроном та генсеком НАТО Марком Рютте, також заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії.

Ключовими темами переговорів у Брюсселі, які триватимуть два дні, будуть безпекові гарантії, посилення армії та надання Україні систем ППО.