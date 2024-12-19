Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
Урятувати Бойка. Чому Рада не змогла виключити його з комітету?
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Рада не змогла відкликати Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини (оновлено)
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
​Буденність «українського Моссаду»
​Буденність «українського Моссаду»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
ГоловнаСвіт

Кая Каллас: Припиніть підштовхувати Зеленського до мирних переговорів

ЄС не повинен недооцінювати власну силу і переоцінювати силу Росії, переконана очільниця європейської дипломатії.

Кая Каллас: Припиніть підштовхувати Зеленського до мирних переговорів
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Західні столиці повинні припинити пропонувати президенту України Володимиру Зеленському мирні переговори, а натомість переконатися, що їхні обіцянки гарантій безпеки Києву не є «порожніми», заявила в інтерв’ю Financial Times верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. 

За її словами, безглуздо тиснути на президента України, щоб він розглянув можливість мирних переговорів, коли президент Росії Володимир Путін не виявляв бажання зупинити війну.

«Немає сенсу підштовхувати Зеленського до розмови, коли Путін не хоче розмовляти, — сказала Каллас. — Ми не можемо говорити про миротворців, коли немає миру. І чому немає спокою? Бо Росія не хоче миру».

За словами очільниці дипломатії ЄС, європейцям потрібно вирішити, яку довгострокову підтримку та гарантії вони можуть запропонувати Україні. 

«Велике питання полягає в тому, яка гарантія безпеки? Якщо це не війська, якщо це не далекобійна зброя, що насправді захищає вас і захищає, коли хтось на вас нападає? — зазначила вона. — Всі країни, які підписали з Україною угоди про гарантії безпеки, повинні відповісти: що це? Я маю на увазі, насправді, що вони готові викласти на стіл, щоб гарантії безпеки не були порожніми?».

За словами Каї Каллас, «ЄС не повинен недооцінювати власну силу і переоцінювати силу Росії». 

«Ми маємо зробити все, щоб зміцнити Україну просто зараз, тому що чим сильніші вони на полі бою, тим сильніші вони за столом переговорів — якщо вони до цього дійдуть», — сказала вона, додавши, що «підтримувати Україну зараз набагато дешевше, ніж потім терпіти війну».

Нагадаємо, зараз у Брюсселі перебуває українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським. 

Президент України проведе перемовини із партнерами та візьме участь у засіданні Європейської ради. 

Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом Франції Еманюелем Макроном та генсеком НАТО Марком Рютте, також заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії. 

Ключовими темами переговорів у Брюсселі, які триватимуть два дні, будуть безпекові гарантії, посилення армії та надання Україні систем ППО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies