Зеленський приїхав у Брюссель, щоб провести важливі переговори із партнерами

Президент України Володимир Зеленський прибув у Брюссель для того, щоб провести перемовини із партнерами та взяти участь у засіданні Європейської ради.

Про це він повідомив у телеграмі.

"Попереду важливі перемовини з нашими європейськими партнерами. Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн", – написав він.

Глава держави зазначив, що на цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради й Президенткою Єврокомісії, а також будуть представники Британії та інших країн.

"Візьму участь у засіданні Європейської ради. Зміцнюємо Україну та всю нашу Європу. Вдячний усім, хто допомагає", – додав Зеленський.