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Польський прем’єр прибув до Львова на зустріч із Володимиром Зеленським

Також Туск відвідав вулицю Мельника, що постраждала від російських ракет.

Польський прем’єр прибув до Львова на зустріч із Володимиром Зеленським
Дональд Туск прибуває до Львова
Фото: Х/Chancellery of the Prime Minister of Poland

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув 17 грудня до Львова, аби зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в дописі канцелярії глави уряду в соцмережі Х.

Опісля пресслужба додала, що Туск відвідав «історичну вулицю Мельника у Львові, яка перебуває у процесі відновлення після серйозних пошкоджень від російського ракетного обстрілу».

  • Того ж дня у Львові Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців та українок, які віддали свої життя за країну. Він відвідав Марсове поле Личаківського кладовища, де з квітня 2022 року ховають захисників і захисниць України, загиблих у боях із російськими окупантами.
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