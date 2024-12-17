Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув 17 грудня до Львова, аби зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це йдеться в дописі канцелярії глави уряду в соцмережі Х.
Опісля пресслужба додала, що Туск відвідав «історичну вулицю Мельника у Львові, яка перебуває у процесі відновлення після серйозних пошкоджень від російського ракетного обстрілу».
📸PM @DonaldTusk paid a visit to the historic Melnyk Street in Lviv, which is the process of being rebuild after suffering heavy damage from a Russian missile attack. pic.twitter.com/KhYD8QwW5b— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) December 17, 2024
- Того ж дня у Львові Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців та українок, які віддали свої життя за країну. Він відвідав Марсове поле Личаківського кладовища, де з квітня 2022 року ховають захисників і захисниць України, загиблих у боях із російськими окупантами.