Також Туск відвідав вулицю Мельника, що постраждала від російських ракет.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув 17 грудня до Львова, аби зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в дописі канцелярії глави уряду в соцмережі Х.

Опісля пресслужба додала, що Туск відвідав «історичну вулицю Мельника у Львові, яка перебуває у процесі відновлення після серйозних пошкоджень від російського ракетного обстрілу».

📸PM @DonaldTusk paid a visit to the historic Melnyk Street in Lviv, which is the process of being rebuild after suffering heavy damage from a Russian missile attack. pic.twitter.com/KhYD8QwW5b — Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) December 17, 2024