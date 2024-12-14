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Наступного понеділка відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України

На засіданні розглянуть гуманітарні наслідки масованих обстрілів Росією цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Наступного понеділка відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України
Радбез ООН
Фото: EPA

Наступного понеділка, 16 грудня, о 22:00 за київським часом відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України. 

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Засідання Ради Безпеки ООН буде присвячено темі “Підтримання миру та безпеки України”. 

Воно скликається для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.

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  • Під час масованої атаки 13 грудня Росія випустила по території України 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська. Росіяни били крилатими та балістичними ракетами.  
  • Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16.
  • Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників, і це був один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.
  • В кінці листопада в ООН закликали РФ припинити ракетні удари по Україні, оскільки енергетична інфраструктура України регулярно стає мішенню російських атак.
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