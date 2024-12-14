Наступного понеділка відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України

На засіданні розглянуть гуманітарні наслідки масованих обстрілів Росією цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Наступного понеділка, 16 грудня, о 22:00 за київським часом відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Засідання Ради Безпеки ООН буде присвячено темі “Підтримання миру та безпеки України”.

Воно скликається для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.