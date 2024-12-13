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Зеленський провів першу зустріч Технологічної ставки

Учасники засідання обговорили захист українського неба від російських ракет та дронів.

Зеленський провів першу зустріч Технологічної ставки
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної ставки, де обговорили захист українського неба, зокрема протидію російським "шахедам" і ракетам.

Про це глава держави написав у Телеграмі.

"Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки", - написав Зеленський.

Під час засідання учасники зосередилися на ключовому завданні, а саме — на захисті неба. "Це протидія "шахедам" та ракетам".

"Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист. На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення", — додає президент.

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