З початку повномасштабного вторгнення хлопчик разом із мамою та бабусею опинилися в окупації.

У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще одну дитину.

Про це повідомляє радниця керівника ОПУ, операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Вона зазначила, що "на початку широкомасштабної війни Михайло разом із мамою та бабусею опинилися в окупації. Щоб уникнути зайвої уваги з боку окупаційної влади, хлопцеві довелося йти до російської школи, що стало для нього важким випробуванням. Він почувався чужим серед нових однокласників і не міг знайти з ними спільну мову".

"Сім’я неодноразово намагалася виїхати, але всі спроби закінчувалися невдачею. Проте завдяки злагодженій роботі наших партнерів Українській мережі за права дитина Михайло нарешті вдома", — додає радниця.

Мати хлопчика не змогла залишити прикуту до ліжка бабусю, чий стан здоров’я помітно погіршився через стрес та відсутність необхідних ліків. В Україні Михайла зустріли його рідні. Тепер він у безпеці.

Після викрадення українських дітей з окупованих територій РФ намагається позбавити їх української ідентичності. На території Росії діє близько півсотні спеціальних програм для знищення самоідентифікації дітей та молоді України.